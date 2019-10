Paris (www.aktiencheck.de) - An Krisenherden hat es im bisherigen Jahresverlauf sicherlich nicht gemangelt, im Gegenteil, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Die Handelsstreitigkeiten der USA mit einigen anderen Staaten - allen voran China -, die Never-Ending-Story rund um den Brexit und die geopolitischen Risiken im Nahen Osten seien nur einige Entwicklungen, die Anleger verunsichert hätten und weiterhin in Atem halten würden. Dass Investoren in solch unruhigen Zeiten ihren Blick verstärkt auf vermeintlich defensive und konjunkturresistente Branchen legen würden, überrasche nicht wirklich. Dazu zähle auch der Nahrungsmittelsektor, der sich in den vergangenen Monaten an der Börse recht wacker geschlagen habe. So habe der STOXX 600 Food & Beverage Index (ISIN ‎EU0009658749/ WKN 965874) in den letzten zwölf Monaten rund 25 Prozent an Boden gutgemacht, während der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) lediglich auf ein Plus von etwa 6 Prozent komme.



Die Nahrungsmittelbranche biete aber nicht nur in unsicheren Zeiten stabile und attraktive Renditechancen, auch die langfristigen Aussichten würden überzeugen. Da wäre zum einen die stetig wachsende Weltbevölkerung. So würden einer Prognose der UN zufolge im Jahr 2050 rund 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben, die mit Nahrungsmitteln versorgt werden möchten; gegenüber 2020 wäre dies ein Anstieg von etwa 2 Milliarden Menschen. Zudem wachse mit dem steigenden Wohlstand in den Schwellenstaaten auch der Wunsch nach höherwertigen Lebensmitteln. Und auch der Trend hin zu einer gesünderen und somit teureren Ernährung dürfte den Unternehmen des STOXX 600 Food & Beverage Index in die Karten spielen. (11.10.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Euro Stoxx 50



mehr >