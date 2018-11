Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (02.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Steinhoff bleibe die Zocker-Aktie Nummer 1 in Deutschland. Auch wenn die Sanierung klappe: Jüngste Statistiken würden zeigen, wie umkämpft das Geschäft mit Möbeln sei.Die Zeiten, in denen die klassischen Möbelhäuser floriert hätten, seien vorbei. Auch in diesem Sektor habe das Internet für große Umbrüche gesorgt. Immer mehr Menschen würden ihre Möbel online bestellen. Laut Schätzungen von Statista würden allein die Deutschen bis 2022 knapp 8,8 Mrd. Euro im Internet für Möbel ausgeben. 2016 seien es gerade einmal 4,6 Mrd. Euro gewesen.Der stationäre Handel versuche diese rasante Entwicklung mit einer Prospektflut und einer ausufernden Rabattpolitik aufzuhalten. Jede Woche würden sich die Möbelhäuser mit Preisnachlässen übertreffen. Der Erfolg sei überschaubar. Gerade die jüngere Zielgruppe sei mit solchen Aktionen kaum zu erreichen.Jetzt kämpfe Steinhoff ums Überleben. Am Mittwoch habe es Medienberichte gegeben, nach denen der Konzern den Verkauf von Immobilien innerhalb der französischen Möbelkette Conforama plane. Der Wert des Portfolios betrage etwa 800 Mio. Euro. Die Immobilien würden außerhalb der europäischen Immobilien-Tochter Hemisphere gehalten, die Vermögenswerte im Rahmen einer Umschuldungsvereinbarung verkauft.Ein Befreiungsschlag für Steinhoff sei das nicht. Es gebe etliche Belastungsfaktoren, unter anderem die Milliardenklage der Anleger.Die Steinhoff-Aktie wird wohl noch länger ein Spielball der Zocker bleiben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2018)