Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,123 EUR +3,02% (03.05.2019, 12:29)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1225 EUR +2,77% (03.05.2019, 12:50)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (03.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Nach dem Schock über die neue Wertberichtung würden am Freitag die Zocker wieder zugreifen. Die Aktie lege im frühen Handel um knapp drei Prozent zu. In den kommenden Wochen werde es spannend - nicht nur die Anleger würden sich neue Erkenntnisse zum Unternehmen erhoffen, sondern auch die südafrikanischen Ermittler.Staatsanwälte und eine Spezialeinheit der südafrikanischen Polizei würden zwischen dem 13. und dem 24. Mai Zugriff auf den vollständigen Bericht der Wirtschaftsprüfer von PwC erhalten. Dies melde das Johannesburger Internetportal "Business Daily".Die Spezialeinheit, die Hawks genannt werde, untersuche verschiedene Angelegenheiten im Zusammenhang mit Steinhoff. Dabei gehe es um Betrug, Falschdarstellung und den Milliardenverlust für die Investoren. Dabei würden die Hawks dem Bericht zufolge mit separaten Wirtschaftsprüfern zusammenarbeiten wollen.Steinhoff werde voraussichtlich am 7. Mai den Geschäftsbericht für 2017 vorlegen. Die Bilanz für 2018 solle am 18. Juni folgen."Bei Steinhoff wird man noch auf Jahre mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigt sein", so Egbert Prior. Er sei sich sicher: "Da bleibt keine Zeit fürs Geschäft."Also: Finger weg von der Steinhoff-Aktie, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2019)