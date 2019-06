Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (12.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Sechs Tage vor der angekündigten und sehnsüchtig erwarteten Veröffentlichung des Geschäftsbericht für 2018 schnelle der Penny-Stock am Mittwoch nach oben. Auch in den Foren rätsele man über den Hintergrund. Spekuliere da etwa jemand auf eine positive Bilanz?Es sei wie oft bei Steinhoff: nebulös. Nachrichten gebe es am Mittwoch keine und doch schalte die Aktie in den Rallymodus. Die Zocker würden bereits Morgenluft wittern. So mancher spreche in den Anlegerforen besonders bullish auf.Auffallend: Im Vorfeld der Zahlen für 2017 Anfang Mai sei es ähnlich gewesen. Die Zahlen seien katastrophal ausgefallen und die Steinhoff-Aktie sei am Tag der Vorlage eingebrochen, nachdem sie am Morgen noch kräftig gestiegen sei. Seit Vorlage der Zahlen bis heute belaufe sich der Kursverlust auf 31%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link