Die Steinhoff-Aktie bleibt ein Glücksspiel, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2019)



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (01.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das erste Halbjahr sei vorbei. Die Bilanz falle für den Penny-Stock Steinhoff schwach aus. 18 Prozent habe die Aktie des schwer angeschlagenen Möbelhändlers seit Anfang des Jahres verloren, während der SDAX auf ein Plus von 21 Prozent komme. Der Juli könnte für Steinhoff heiß werden - wichtige Termine stünden an.Exakt anderthalb Jahre sei es her, dass einer der größten Betrugsfälle in der Wirtschaftsgeschichte ans Licht gekommen sei. In diesen anderthalb Jahren hätten viele die Lust an Steinhoff verloren: viele Zocker, denen die Volatilität in der Aktie zuletzt einfach zu niedrig gewesen sei. Und auch die Analysten hätten sich von Steinhoff abgewendet.Doch ausgerechnet mit den Analysten wolle Steinhoff nun wieder in den Dialog treten. Wann genau, sei noch nicht klar. Auf der Homepage des Unternehmens stehe seit Wochen, dass es im Juli einen Analystentag geben werde. Wo er stattfinde, habe Steinhoff ebenfalls nicht kommentiert. Viel Zeit mit den Informationen sollten sich die Südafrikaner nicht mehr lassen.Es sei aber sowieso fraglich, ob sich ein Analyst blicken lasse. Sechs Experten hätten ihr Coverage von Steinhoff laut Bloomberg noch im Dezember 2017 eingestellt. Zwei seien ein paar Monate später gefolgt.Informationen, wie es weitergehe, erhalte Campagna sehr wahrscheinlich bereits am 12. Juli. Dann werde Steinhoff die Zahlen für das erste Halbjahr 2019 vorlegen. Die Anleger würden hoffen, dass die Zeit der Milliardenverluste bald zu Ende gehe. 2018 habe Steinhoff 1,2 Milliarden Euro Minus gemacht. 2017 seien es sogar 3,7 Milliarden Euro gewesen.Bei Steinhoff gehe es um die nackte Existenz. Die alles entscheidende Frage: Zu welchen Kompromissen würden Kläger und Kreditgeber bereit sein? Noch stehe der Ausgang in den Sternen.