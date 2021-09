"Der Aktionär" rät von der Steinhoff-Aktie ab, so Lars Friedrich. (Analyse vom 29.09.2021)



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (29.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Wer sich den Kursverlauf der vergangenen Monate bei der Steinhoff-Aktie anschaue, könnte zum Schluss gelangen, es mit einem vielversprechenden Turnaround-Kandidaten zu tun zu haben. Doch noch immer würden im Hintergrund einige Angelegenheiten brodeln, die der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Holding-Gesellschaft das Genick brechen könnten.Eigentlich habe Steinhoff sich mit seinen Gläubigern geeinigt. Ein Gericht in Amsterdam habe dem globalen Vergleich bereits zugestimmt. Steinhoff-Chef Louis du Preez habe von einem "Meilenstein" gesprochen.Das Problem: In Südafrika stehe eine entsprechende Zustimmung noch aus. Die ehemaligen Eigner der Schuhkette Tekkie Town hätten die Liquidierung Steinhoffs beantragt. Die Kläger hätten vor dem großen Skandal für den Verkauf ihres Unternehmens Steinhoff-Aktien erhalten - und würden nun einen Ausgleich für den entstandenen Schaden wollen. In Südafrika habe ein Gericht beschlossen, sich mit dem Fall zumindest näher zu beschäftigen.Steinhoff versuche höchstwahrscheinlich, die Angelegenheit an verschiedenen Fronten zu beenden. Einmal natürlich vor dem eigentlichen Gericht. Außerdem wohl durch einen Gang vors Verfassungsgericht. Und womöglich durch fortgeführte Verhandlungen mit den Tekkie-Klägern.Sollte es Steinhoff letztendlich nicht gelingen, auch das Problem mit den Tekkie-Klägern zu lösen, könnte das schlimmstenfalls zur Liquidierung Steinhoffs führen. Damit wäre ein globaler Vergleich wohl letztendlich doch noch gescheitert. Für Anleger wäre das eine Katastrophe, die Totalverlust bedeuten könnte.Ein Erfolg wäre wiederum keine Garantie für einen signifikant steigenden Kurs. Unter anderem sei ein positiver Ausgang womöglich bereits eingepreist. Zudem schiebe Steinhoff eine Milliarden-Schuldenlast vor sich her. Seriöse Investoren würden die Aktie jedenfalls kaum anfassen, solange sich Unternehmenswert und Risiko nicht einigermaßen sicher beziffern lassen würden. Und selbst im besten Fall gebe es attraktivere Investments als eine Holding-Gesellschaft mit Beteiligungen an diversen Einzelhandelsketten.Ein erfolgreicher Abschluss des Vergleichskapitels sei für Steinhoff überlebenswichtig. Das letzte Wort dazu werde in Südafrika gesprochen. Der Streit mit den Tekkie-Klägern sei die letzte Schlacht, die es auf die eine oder andere Art erfolgreich zu bestehen gelte. Erst dann könnte Steinhoff-Chef du Preez das nächste große Thema in Angriff nehmen: das Aushandeln besserer Konditionen für die Milliarden-Schuldenlast, die Steinhoff zu erdrücken drohe. Das heutige Kursminus von zeitweise rund vier Prozent sei vor diesem Hintergrund zu vernachlässigen und gehöre zu den üblichen Schwankungen bei dem äußerst volatilen Zockerwert.