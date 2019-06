Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0855 EUR +4,40% (11.06.2019, 16:50)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,086 EUR +4,62% (11.06.2019, 17:06)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (11.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Schaffe das Unternehmen noch die Umschuldung? Diese Frage würden sich Zocker und Altaktionäre seit Monaten stellen. Wichtige Erkenntnisse werde es in den nächsten Wochen geben. Steinhoff habe nun mitgeteilt, wann bedeutende Events stattfinden würden. Der Penny-Stock zucke am Dienstag nach oben.Die Jahreshauptversammlung von Steinhoff finde am 30. August statt. Die Zahlen für das H1/2019 gebe es am 12. Juli. Im Juli solle zudem ein Analystentag stattfinden. Jedoch stehe das genaue Datum noch nicht fest. Im August wolle der Möbelhändler ein Trading-Update zum dritten Quartal publizieren.Beginn der "Wochen der Wahrheit" sei am 18. Juni: Dann werde das Unternehmen den Geschäftsbericht für 2018 präsentieren. Beobachter würden befürchten, dass die Bilanz für 2018 noch düsterer ausfallen könnte, weil eine wachsende Schar von Investoren Schadenersatz fordere.Zocker und Altaktionäre würden hoffen, dass sich der Nebel um Steinhoff in den kommenden Wochen wenigstens etwas lege. Ob Steinhoff eine Zukunft habe, sei weiterhin fraglich.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät die Finger von der Steinhoff-Aktie weg zu lassen. (Analyse vom 11.06.2019)