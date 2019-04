Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (24.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Eine ganze Reihe von Zockern habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Steinhoff schon bald den Durchbruch im Sanierungsprozess verkünde und die Aktie durchstarte. Ab und zu zucke der Penny-Stock nach oben - so auch am Mittwoch. Vier Prozent gewinne Steinhoff. Kursbewegende Nachrichten? Fehlanzeige.Steinhoff bleibe das große Fragezeichen an der Börse. Der Aktienmarkt wimmele derzeit von hochinteressanten Investmentstorys, und viele Charts würden fantastisch aussehen: Trotzdem würden einige Spekulanten immer noch auf die Rettung von Steinhoff setzen.Dabei habe sich auch anderthalb Jahre nach der Meldung über Bilanzunregelmäßigkeiten kaum etwas verändert: Steinhoff kämpfe weiterhin ums Überleben - und der Prozess stelle sich als ausgesprochen schwierig und zäh heraus. Viel zäher, als vermutlich jeder Spekulant erwartet habe. Trotzdem würden viele dabei bleiben. Warum bloß?Mit Steinhoff würden die Anleger laut Prior definitiv auf das falsche Pferd setzen: "Das ist eine Betrügerbude, der die Pleite droht. Auf jeden Fall wird man noch auf Jahre mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigt sein." Prior sei sich sicher: "Da bleibt keine Zeit fürs Geschäft.""Der Aktionär" meint: Die Börse bietet so viele Chancen, da hat Steinhoff im Depot nichts verloren, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 24.04.2019)