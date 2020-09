Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (10.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Als vor drei Jahren ein Milliarden-Bilanzskandal den Kurs der Steinhoff-Aktie in den Abgrund gerissen habe, hätten einige Zocker gekauft. "Der Aktionär" habe gewarnt. Als der Kurs weiter gefallen sei, hätten die Zocker nachgekauft. "Der Aktionär" habe weiter gewarnt. So habe sich das Spiel fortgesetzt: über Wochen, Monate, Jahre. Gestern habe die Aktie einmal mehr einen neuen Tiefpunkt ausgelotet.Dieses Jahr habe zunächst wenigstens die 5-Cent-Marke lange Zeit gehalten. Am Mittwoch dann sei mit 4,02 Cent ein neues Rekordtief markiert worden (abgesehen von einem Durchsacker auf Xetra, bei dem Steinhoff Aktie angeblich auch schon mal für rund einen Cent gehandelt worden sei).Während andere Aktien von Allzeithoch zu Allzeithoch eilen würden, erreiche Steinhoff nur Negativrekorde. Ein klarer, hartnäckiger, langfristiger Abwärtstrend. Daran würden die gelegentlichen Kurszuckungen gen Norden nichts ändern. Der erneute Abstieg aus dem SDAX und der Ärger mit den verbliebenen Anlegern bei der jüngsten Hauptversammlung würden zeigen, dass auch vermeintliche Zwischenerfolge mit Vorsicht zu genießen seien. Merke: Ein Vergleichsvorschlag sei noch kein Grund, eine Aktie zu kaufen.Das Chance/Risiko-Verhältnis bei Steinhoff tauge nur für Masochisten. Das Management sei seit Jahren vor allem mit dem Überlebenskampf beschäftigt.Diese Aktie braucht niemand, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2020)