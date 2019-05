XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (23.05.2019/ac/a/nw)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das Landgericht Frankfurt am Main habe die deutsche Sammelklage gegen den schwer angeschlagenen Möbelhändler eröffnet. Das OLG Frankfurt werde nun innerhalb der nächsten Wochen den Musterkläger bestimmen. Der Musterprozess vor dem OLG Frankfurt werde aller Voraussicht nach noch dieses Jahr verhandelt, heiße es in der Pressemitteilung der TILP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH vom Donnerstag. TILP habe bereits im Dezember 2017 vor dem Landgericht Frankfurt die weltweit erste Anlegerklage gegen Steinhoff eingereicht. Außerdem habe die Kanzlei die Eröffnung des nun zugelassenen Musterverfahrens beantragt.Steinhoff täte gut daran, das Verfahren möglichst schnell zum Abschluss zu bringen. Dann bekäme der südafrikanische Konzern wieder etwas mehr Luft zum Atmen. Die entscheidende Frage sei jedoch, wie viel Steinhoff an Schadensersatz zu zahlen in der Lage sei.Es sei fraglich, ob es Steinhoff gelingen werde, die in der Vergangenheit angerichteten Schäden zu kitten. Bei dem Berg von Problemen bleibe, um Egbert Prior zu zitieren, "keine Zeit fürs Geschäft". Finger weg, rät Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2019)