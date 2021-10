Autor Benedikt Kaufmann ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Steinhoff.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1674 EUR +6,02% (12.10.2021, 11:36)



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1688 EUR +7,04% (12.10.2021, 11:21)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (12.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Eine bevorstehende Einigung mit Anlegern, solide Quartalszahlen und die Aussicht auf ein IPO einer US-Matratzen-Tochter hätten zwischen August und September viele Spekulanten bei Steinhoff angelockt. Höhepunkt sei Anfang September ein Kurs von 0,234 Euro gewesen. Doch dann sei es wieder bergab gegangen und nach der Einigung vor Gericht habe das Interesse weiter nachgelassen. Für hartgesottene Trader werde es aber gerade jetzt spannend.Der Abwärtstrend der Steinhoff-Aktie halte unverändert an. Ausgehend vom September-Hoch habe das Papier rund ein Drittel seines Wertes verloren. An der Marke bei 0,155 Euro, wo sowohl eine horizontale Unterstützung als auch der GD50 verlaufe, sei der jüngste Abverkauf aber zunächst gestoppt worden und die Steinhoff-Aktie sei am Dienstag um 0,7 Prozent auf 0,160 Euro nach oben geklettert.Halte der mittelfristige Abwärtstrend jedoch an, könnte die Unterstützung bald durchbrochen werden. Werde das abfallende Dreieck im Chart nach unten aufgelöst, dann drohe die Aktie auf die Horizontale bei 0,140 Euro zurückzufallen. Werde die Chartformation jedoch nach oben hin aufgelöst, rücke der Widerstand bei 0,175 Euro in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenskollision: