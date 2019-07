Die Steinhoff-Aktie bleibt ein Glücksspiel, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2019)



Steinhoff International Holdings N.V. ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Mit einem Plus von zwischenzeitlich 13 Prozent reagiere die Steinhoff-Aktie am Freitag auf die Zahlen zum ersten Halbjahr 2019. Und das, obwohl der schwer angeschlagene Möbelhändler erneut einen hohen operativen Verlust verbucht habe. Der Umsatz habe um drei Prozent zugelegt. Das Steinhoff-Management verbreite Optimismus.Steinhoff habe von Oktober bis März einen operativen Verlust von 356 Millionen Euro verbucht. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe sich das Minus noch auf 392 Millionen Euro belaufen.Als Grund für den erneuten Verlust habe Steinhoff hohe Kosten für Berater und forensische Untersuchungen infolge von Bilanzbetrügereien in den vergangenen Jahren genannt.Der Nettoumsatz habe sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 um drei Prozent auf 6,8 Milliarden Euro verbessert.Es gebe noch viel zu tun. "Aber wir haben einen Plan und glauben an die Fähigkeit des Unternehmens und seiner Mitarbeiter."In der Tat gebe es noch viel zu tun bei Steinhoff. Auch wenn es operativ etwas besser aussehe: Noch immer sei unklar, wie sich die Gläubiger verhalten würden. Außerdem könne keiner absehen, auf welche Summe man sich am Ende mit den Klägern einigen werde. Allein der ehemalige Aufsichtsratschef Christo Wiese fordere vier Milliarden Euro von Steinhoff.