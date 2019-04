Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1098 EUR -0,36% (12.04.2019, 11:21)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1103 EUR -0,27% (12.04.2019, 11:22)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (12.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das schwer angeschlagene Unternehmen kämpfe weiter ums Überleben. Entspannung gebe es jetzt bei der französischen Tochter Conforama: Das Unternehmen habe frisches Geld eingesammelt. Die Steinhoff-Aktie lege zwar an der Börse in Johannesburg zu, an der insgesamt schwierigen Lage habe sich aber kaum etwas geändert.Conforama habe bei einer Kapitalerhöhung rund 316 Mio. Euro eingesammelt. Das habe der französische Möbelhändler am Freitag mitgeteilt. Auf diese Weise wolle der Konzern "die Stabilität seiner Kapitalstruktur und seines operativen Geschäfts gewährleisten".Ende Dezember hätten die Nettofinanzschulden von Conforama bei 1,72 Mrd. Euro gelegen und damit das Eigenkapital übertroffen. Der Marktwert der Immobilien von Conforama sei laut Steinhoff auf 1,02 Mrd. Euro geschätzt worden.Die Lage bei Steinhoff bleibe trotzdem überaus schwierig. Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät vom Kauf der Steinhoff-Aktie ab. (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link