XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,2147 EUR -7,46% (20.07.2018, 14:05)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,2144 EUR -6,17% (20.07.2018, 14:20)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (20.07.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Steinhoff-Aktie (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Verlängerung der Schonfrist: Die Gläubiger hätten gestern zugestimmt, den gigantischen Schuldenberg erst einmal aufzuschieben. Die Verbindlichkeiten von 9,4 Mrd. Euro müsse der Konzern erst im Dezember 2021 zurückzahlen. Die Zinsen würden ebenfalls vorerst ausgesetzt. Sie würden erst am Ende der Laufzeit - also in drei Jahren - inklusive Zinseszinsen fällig.Den Großteil der Kredite hätten die Gläubigerbanken schon an Hedgefonds verkauft. Diese sollten an der Entscheidung beteiligt werden, welche Teile des schwächelnden Europa-Geschäfts Steinhoff verkaufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Steinhoff-Aktie: