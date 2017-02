Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Steigende Gewinntrends bleiben der wichtigste Unterstützungsfaktor für die Aktienmärkte."



"Politische Risiken dürften den Börsen in den kommenden Monaten den größten Gegenwind bescheren."



"Vorerst spricht das Umfeld für weiter leicht steigende Aktienmärkte. Dabei bieten Europa und Japan hinsichtlich der Gewinntrends und geldpolitischen Unterstützung bessere Perspektiven als die USA oder die Schwellenländer." (13.02.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche gibt es in einigen Ländern und Regionen Wachstumszahlen für das Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal 2016, so etwa in Japan am Montag oder im Euroland inklusive Deutschlands am Dienstag, so die Analysten von Merck Finck Privatbankiers in im aktuellen "Wochenausblick".Hierzulande würden am selben Tag auch noch die ZEW-Umfrageergebnisse sowie die finale Januar-Inflation erwartet. Auf der Euroland-Agenda stünden außerdem noch am Donnerstag das Protokoll zur jüngsten EZB-Sitzung und am Freitag die Leistungsbilanz für Januar.