In der Automobilindustrie ist der Auftragseingang im Januar nach Rückgängen in den beiden Vormonaten um 2,3% gegenüber Dezember gestiegen. Er lag damit nur 0,2% unter dem Vorkrisenniveau des Februars 2020. In der chemischen Industrie fiel der Auftragseingang im Januar gegenüber Dezember zwar um 2,2%, er lag aber 2,8% über dem Wert des Februars 2020. Der Auftragseingang im Maschinenbau übertraf im Januar mit einem Anstieg von 3,4% gegenüber Dezember das Vorkrisenniveau sogar um 6,1%.



Das Plus bei den Auftragseingängen war getrieben vom Auslandsgeschäft: Während die Aufträge aus dem Inland im Januar um 2,6% gegenüber Dezember fielen, stiegen die Auslandsaufträge um 4,2%. Die hohe Auslandsnachfrage zeigte sich auch bei den deutschen Warenexporten, die im Januar kalender- und saisonbereinigt um 1,4% gegenüber Dezember zulegten. Die Exporte waren damit kalender- und saisonbereinigt noch 3,3% niedriger als im Februar 2020.



Stationärer Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln im Januar 2021 schwer vom Lockdown getroffen - Internet- und Versandhandel mit Rekordumsatz



Diesem insgesamt angesichts der anhaltenden Pandemiesituation soliden Start der produzierenden und verarbeitenden Bereiche ins Jahr 2021 steht die teils gravierende Situation im stationären Einzelhandel gegenüber. So lag der vom anhaltenden Lockdown und den damit verbundenen Geschäftsschließungen immens betroffene Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln im Januar real, saison- und kalenderbereinigt 13,1% unter dem Vorkrisenniveau des Februars 2020. Der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren erzielte über drei Viertel (-76,2%) weniger Umsatz als im Februar 2020. Dagegen blieb der Internet- und Versandhandel mit einem Rekordumsatz im Januar 2021 die große Wachstumsbranche innerhalb des Einzelhandels. Mit einem Umsatzplus von 38,4% gegenüber Februar 2020 erzielte die Branche im Januar 2021 einen so hohen Umsatz wie noch nie zuvor in einem Monat.



Inflation: Sprunghafter Anstieg der Verbraucherpreise zum Jahresbeginn 2021



Nachdem die Inflationsrate - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - im gesamten 2. Halbjahr 2020 die Null-Linie nicht überschritten hatte, startete das Jahr 2021 mit Inflationsraten von 1,0% im Januar 2021 und 1,3% im Februar 2021. Noch im November und im Dezember 2020 hatte die Inflationsrate im Minus bei jeweils -0,3% gelegen.



Damit liegen die Inflationsraten in etwa wieder in der Größenordnung der Monate vor der befristeten Mehrwertsteuersenkung, die vom 1. Juli bis zum Jahresende 2020 galt. Dies ist insbesondere drei Sondereffekten geschuldet: dem Auslaufen der befristeten Mehrwertsteuersenkung, der Einführung der CO2-Abgabe sowie der besonderen Preisentwicklung beim Rohöl und bei Mineralölprodukten. (Pressemitteilung vom 16.03.2021) (17.03.2021/ac/a/m)





