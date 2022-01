Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragseingang im November 2021 um 1,2% über dem Vormonatsniveau. Bei den Herstellern von Investitionsgütern gab es einen Anstieg um 5,3%. Im Bereich der Konsumgüter stiegen die Aufträge um 3,8%.



Für Oktober 2021 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang gegenüber September 2021 um 5,8% (vorläufiger Wert: -6,9%). Die Abweichung zum vorläufigen Ergebnis resultiert aus Nachmeldungen von Großaufträgen in den Bereichen Metallerzeugung und -bearbeitung sowie im Maschinenbau.



Umsatz +4,1% zum Vormonat, aber 3,4% unter Vorkrisenniveau



Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag nach vorläufigen Angaben im November 2021 saison- und kalenderbereinigt 4,1% höher als im Oktober 2021. Damit lag er kalenderbereinigt 0,3% über dem Vorjahresniveau und saison- und kalenderbereinigt 3,4% unter dem Vorkrisenniveau des Februars 2020.



Für Oktober 2021 ergab sich nach der Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg des Umsatzes um 3,4% gegenüber September 2021 (vorläufiger Wert: +3,6%).



Neues Dossier zu Lieferengpässen in der Corona-Krise



Lieferengpässe bremsen die deutsche Industrie im Jahr 2021. Ein neues Dossier des Statistischen Bundesamtes bietet eine Datenanalyse zum Zusammenhang zwischen Materialknappheit, Auftragseingängen, Produktion und Preisen in der Industrie. Das auf der Themenseite "Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbare Dossier verdeutlicht damit die aktuelle Situation in der Corona-Krise und stellt sie vergangenen Konjunkturzyklen gegenüber. (06.01.2022/ac/a/m)







