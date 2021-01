Auch im Außenhandel machte sich die gestiegene Nachfrage nach Beatmungsgeräten und ähnlichen medizinischen Apparaten bemerkbar. So stiegen die Importe von Geräten für die Sauerstoff- und Beatmungstherapie von Januar bis November 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wertmäßig um 46,0% auf rund 567,9 Millionen Euro. Die Exporte nahmen im gleichen Zeitraum um 88,0% zu (979,7 Millionen Euro).



Die meisten nach Deutschland eingeführten Geräte kamen im Zeitraum Januar bis November 2020 aus den Vereinigten Staaten (wertmäßiger Anteil am Gesamtimport: 21,7%), gefolgt von der Volksrepublik China (20,6%) und Neuseeland (13,4%).



Von Januar bis November 2020 exportierte Deutschland 7,1% (wertmäßiger Anteil am Gesamtexport) der Geräte für Sauerstoff- und Beatmungstherapie in die Volksrepublik China, gefolgt von den Vereinigten Staaten (7,0%) und dem Vereinigten Königreich (6,7%).



Wachstumsraten wie für die inländische Produktion und den Außenhandel mit Beatmungsgeräten und ähnlichen medizinischen Apparaten lassen sich nicht für die gesamte Branche der Medizintechnik beobachten: Insgesamt wurden in diesem Bereich in Deutschland in den ersten drei Quartalen 2020 Waren im Wert von 13,1 Milliarden Euro produziert. Das entsprach einem wertmäßigen Minus von 1,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Importe stiegen wertmäßig im Zeitraum Januar bis November 2020 um 2,0%. Die Exporte gingen im gleichen Zeitraum um 2,4% zurück. (26.01.2021/ac/a/m)





