Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bauunternehmen in Deutschland mit 20 und mehr Beschäftigten haben im Jahr 2020 knapp 5,2 Milliarden Euro in Sachanlagen investiert, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Investitionen in Sachanlagen (zum Beispiel Baumaschinen, Geräte und Gebäude) haben sich im Vorjahresvergleich in nahezu allen Wirtschaftszweigen des Baugewerbes erhöht. Die stärksten prozentualen Zuwächse gab es in den Wirtschaftszweigen "Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten" mit +9,4% auf 249 Millionen Euro, "Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten" mit +6,1% auf 801 Millionen Euro und "Leitungstiefbau und Kläranlagenbau" mit +5,9% auf 568 Millionen Euro. Rückläufig waren die Investitionen in Sachanlagen im Vergleich zu 2019 im Wirtschaftszweig "Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken" mit -2,2% auf 884 Millionen Euro.Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_591_442.html (21.12.2021/ac/a/m)