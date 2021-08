Die Preise für importierte Vorleistungsgüter stiegen im Juli 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 19,2%. Gegenüber Juli 2020 verteuerten sich vor allem Eisenerze (+108,7%), gesägtes und gehobeltes Holz (57,4%), Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten (+52,2%), Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (+52,0%), Kunststoffe in Primärformen (+42,1%) sowie Nicht-Eisen-Metallerze (+38,1%).



Die Preise für importierte Investitionsgüter lagen im Juli 2021 um 1,5% über denen von Juli 2020. Während unter anderem Notebooks (+6,4%) sowie Kraftwagen und Kraftwagenteile (+2,2%) teurer waren als im Juli 2020, wurden Speichereinheiten und andere Datenspeicher (-3,7%) im Vorjahresvergleich zu niedrigeren Preisen importiert.



Verbrauchsgüter waren im Juli 2021 binnen Jahresfrist 2,5%, Gebrauchsgüter 1,7% teurer.



Die Preise für landwirtschaftliche Güter lagen 10,3% über denen von Juli 2020. Während sich insbesondere Naturkautschuk (+47,8%), Rohkaffee (+33,8%) und Getreide (+17,8%) gegenüber dem Vorjahresmonat stark verteuerten, wurden insbesondere lebende Schweine nach wie vor zu niedrigeren Preisen importier (-14,0%).



Veränderungen der Exportpreise Juli 2021



Der Index der Exportpreise lag im Juli 2021 um 6,3% über dem Stand von Juli 2020. Eine größere Vorjahresveränderung hatte es zuletzt im Januar 1982 gegeben (+6,6% gegenüber Januar 1981). Im Juni 2021 und im Mai 2021 hatte die Jahresveränderungsrate bei +5,0% beziehungsweise bei +4,2% gelegen. Gegenüber dem Vormonat Juni 2021 stiegen die Exportpreise im Durchschnitt um 1,2%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/08/PD21_405_614.html (27.08.2021/ac/a/m)





Starker Preisanstieg nach wie vor insbesondere auf Entwicklung der Energiepreise zurückzuführenEnergieeinfuhren waren im Juli 2021 um 89,6% teurer als im Juli 2020. Dieser Anstieg begründet sich durch das außerordentlich niedrige Preisniveau des Vergleichsmonats (Basiseffekt): Im Juli 2020 war die Nachfrage nach Erdöl wie bereits in den Monaten April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise schwach, gleichzeitig gab es nach wie vor einen starken Angebotsüberhang. Den größten Einfluss auf die Jahresveränderungsrate für Energie hatten im Juli 2021 Erdgas mit einem Plus von 170,5% und Erdöl mit einem Plus von 68,9%.Höhere Preise im Vorjahresvergleich auch bei Erzen, Metallen, Kunststoffen, Holz- und Holzwaren