Importierte Verbrauchsgüter verteuerten sich gegenüber Juli 2016 um 1,3%. Im Vergleich zu Juni 2017 fielen die Preise im Durchschnitt um 0,4%. Gegenüber dem Vorjahr waren insbesondere importierte Milch und Milcherzeugnisse teurer (+21,7%).



Ebenso lagen die Preise für Fleisch (ohne Geflügelfleisch) deutlich über dem Niveau des Vorjahres (+7,1%), hier insbesondere die Preise für Schweinefleisch mit einem Plus von 7,9%. Dagegen war verarbeiteter Kakao um 21,7% billiger als im Juli 2016.



Importierte landwirtschaftliche Güter waren gegenüber Juli 2016 um 2,5% billiger. Während sich importierter Rohkakao stark verbilligte (-36,1%), wurden insbesondere Naturkautschuk (+13,3%) sowie lebende Tiere und Erzeugnisse tierischen Ursprungs (+9,7%) zu höheren Preisen importiert. Die Preise für Gebrauchsgüter verbilligten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8%. Gegenüber dem Vormonat fielen sie um 0,6%.



Eingeführte Investitionsgüter verbilligten sich um 0,6% gegenüber Juli 2016 (-0,2% gegenüber Juni 2017). Insbesondere Geräte und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik wurden gegenüber Juli 2016 billiger importiert (-5,5%), darunter Smartphones mit einem Minus von 22,5%.



Der Index der Ausfuhrpreise lag im Juli 2017 um 1,5% über dem Stand von Juli 2016. Im Juni 2017 hatte die Jahresveränderungsrate bei +1,8% gelegen, im Mai 2017 bei +2,2%. Gegenüber dem Vormonat Juni 2017 fielen die Ausfuhrpreise um 0,1%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/08/PD17_297_614.html;jsessionid=7884FE033F4BC8C3C056EC28E40C6B29.cae1 (25.08.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Einfuhrpreise waren im Juli 2017 um 1,9% höher als im Juli 2016, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Juni 2017 hatte die Jahresveränderungsrate +2,5% betragen, im Mai 2017 +4,1%. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Importpreise im Juli 2017 gegenüber Juni 2017 um 0,4%.Der Anstieg der Importpreise gegenüber dem Vorjahr ist vor allem durch die Entwicklung der Einfuhrpreise für Vorleistungsgüter beeinflusst.Energieeinfuhren mit einem Anteil von 13% am Gesamtindex waren im Juli 2017 um 7,7% teurer als im Juli 2016. Im Vorjahresvergleich verteuerten sich vor allem Steinkohle (+46,3%), Mineralölerzeugnisse (+9,6%), Rohöl (+4,2%) und Erdgas (+3,7%). Der Einfuhrpreisindex ohne Energie war im Juli 2017 um 1,4% höher als im Juli 2016 (-0,5% gegenüber dem Vormonat). Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Einfuhrpreisindex um 1,7% über dem Stand des Vorjahres (-0,5% gegenüber Juni 2017).