Preisrückgänge bei Vorleistungsgütern insgesamt, aber deutliche Preissteigerungen bei Edelmetallen im Vorjahresvergleich



Die Preise für importierte Vorleistungsgüter lagen im August 2020 um 2,7 % unter denen des Vorjahresmonats. Es verbilligten sich unter anderem Holz- und Zellstoff (-15,4%), Kunststoffe in Primärformen (-9,6%), Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (-8,1%) sowie elektronische Bauelemente (-6,2%). Dagegen lagen die Preise für Edelmetalle und Halbzeug daraus nach wie vor erheblich über dem Niveau des Vorjahresmonats (+28,9%).



Die Preise für importierte Investitionsgüter lagen im August 2020 um 0,8% unter denen von August 2019. Während unter anderem Tablets (-6,7%) und Smartphones (-5,2%) billiger waren, wurden Kraftwagen und Kraftwagenmotoren zu 1,4% höheren Preisen als im August 2019 importiert.



Gebrauchsgüter waren im Vergleich zum Vorjahr 1,1% billiger. Die Importpreise für Verbrauchsgüter fielen um 0,3% gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere Fleisch- und Fleischerzeugnisse waren im Vergleich zum Vorjahr 4,3% billiger.



Die Einfuhrpreise für landwirtschaftliche Güter lagen 2,1% höher als im August 2019. Während insbesondere Rohkaffee (+19,2%), Zitrusfrüchte (+15,6%) und Äpfel (+12,5%) deutlich teurer waren als vor einem Jahr, wurden vor allem Mandeln (-30,5%), lebende Schweine (-21,9%) und Tomaten (-6,3%) zu niedrigeren Preisen importiert.



Der Index der Ausfuhrpreise lag im August 2020 um 1,1% unter dem Stand von August 2019. Im Juli 2020 hatte die Jahresveränderungsrate bei -1,1% und im Juni 2020 bei -1,0% gelegen. Gegenüber dem Vormonat Juli 2020 sanken die Ausfuhrpreise im Durchschnitt leicht um 0,1%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/09/PD20_382_614.html (30.09.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Importpreise waren im August 2020 um 4,0% niedriger als im August 2019, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr im Juli 2020 bei -4,6% gelegen, im Juni 2020 bei -5,1%. Gegenüber dem Vormonat Juli 2020 stiegen die Importpreise im August leicht um 0,1%.Starker Preisrückgang bei Energie im VorjahresvergleichDer Rückgang der Importpreise gegenüber August 2019 war vor allem durch die Entwicklung der Einfuhrpreise für Energie beeinflusst. Energieeinfuhren waren im August 2020 um 26,2% billiger als im August 2019. Gegenüber dem Vormonat Juli 2020 wiesen die Energiepreise ein Plus von 2,8% auf. Den größten Einfluss auf die Jahresveränderungsrate für Energie hatte Erdöl mit einem Minus von 25,7%. Nachdem die Preise für importiertes Erdöl von Dezember 2019 bis April 2020 um 68,7% eingebrochen waren, liegt der Indexstand trotz der seitdem kontinuierlich gestiegenen Preise noch unter dem Vorjahresniveau.Der Einfuhrpreisindex ohne Energie war im August 2020 um 1,3% niedriger als im August 2019. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Einfuhrpreisindex um 2,0% unter dem Stand des Vorjahres.