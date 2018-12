In sechs der sieben Gewerbe­gruppen gab es im dritten Quartal 2018 höhere Umsätze als im dritten Quartal 2017. Die größten Umsatzsteigerungen erzielte das Bauhauptgewerbe (+10,9%). In den Handwerken für den privaten Bedarf stiegen die Umsätze am geringsten (+1,3%). Niedrigere Umsätze als im Vorjahresquartal wurden nur im Lebensmittelgewerbe erwirtschaftet (-2,8%).



In fünf der sieben Gewerbegruppen waren Ende September 2018 mehr Personen tätig als Ende September 2017. In den Handwerken für den gewerblichen Bedarf nahm die Beschäftigung mit +1,0% am stärksten zu. Um jeweils 0,9% stieg die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe und im Ausbaugewerbe. Auch im Kraftfahrzeuggewerbe (+0,7%) und im Gesundheitsgewerbe (+0,6%) waren mehr Personen tätig. Demgegenüber sank die Zahl der Beschäftigten im Lebens­mittelgewerbe (-1,9%) und in den Handwerken für den privaten Bedarf (-2,5%).



Im dritten Quartal 2018 stiegen die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk in Deutschland gegenüber dem dritten Quartal 2017 um 4,7%, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren Ende September 2018 im zulassungspflichtigen Handwerk 0,3% mehr Personen tätig als Ende September 2017.