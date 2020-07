Die Importe aus Hongkong nach Deutschland erreichten im Zeitraum Januar bis Mai 2020 einen Wert von rund 843 Millionen Euro. Dies ist eine Steigerung um fast ein Drittel (30,1%) gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich dafür sind steigende Importe von Gold in Rohform (Goldbarren): Im März 2020 wurden 5,2 Tonnen Gold im Wert von 245 Millionen Euro aus der asiatischen Metropole importiert. Das entspricht einem Anteil von 73,5% an den Gesamtimporten aus Hongkong in diesem Monat.



Insgesamt haben sich im März 2020 die Goldimporte nach Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat wertmäßig fast versiebenfacht: Von 6 Tonnen Gold (182 Millionen Euro) auf 27,3 Tonnen im Wert von 1,2 Milliarden Euro. Eine Ursache könnte die hohe Nachfrage nach Gold als sichere Wertanlage im Zuge der Corona-Krise sein.



Auf der Rangliste der wichtigsten Importländer Deutschlands stand Hongkong mit 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf Platz 58 hinter Kambodscha, Ägypten und Marokko. Wichtigstes Ursprungsland war die Volksrepublik China (110 Milliarden Euro) vor den Niederlanden (98,5 Milliarden Euro) und den Vereinigten Staaten (71,4 Milliarden Euro).



Insgesamt war China im Jahr 2019 zum vierten Mal in Folge mit einem Außenhandelsvolumen von 205,9 Milliarden Euro (Exporte und Importe) Deutschlands wichtigster Handelspartner. Hongkong liegt mit 7,3 Milliarden Euro auf Rang 43. Das deutsche Außenhandelsvolumen Chinas ist damit 28-mal größer als das von Hongkong.



Wichtigste Handelswaren für den Austausch zwischen Deutschland und Hongkong waren 2019 sowohl bei den Exporten (22,6% Anteil am Gesamtexport als auch bei den Importen (30,1%) Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse.



Aus China wurden im vergangenen Jahr ebenfalls vorrangig Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse importiert: Hier lag der Anteil dieser Waren an den Gesamtimporten bei 34,3%. Spitzenreiter bei den Exporten nach China waren Kraftwagen und Kraftwagenteile mit einem Anteil von 26,1% am Gesamtexport. (31.07.2020/ac/a/m)





