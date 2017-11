Auch im Vorjahresvergleich hat das Wirtschaftswachstum zugelegt: Das preisbereinigte BIP stieg im dritten Quartal 2017 um 2,3% (kalenderbereinigt: 2,8%), nach 1,0% im zweiten (kalenderbereinigt: 2,3%) und 3,4% im ersten Quartal 2017 (kalenderbereinigt: 2,1%).



Die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 2017 wurde von 44,5 Millionen Erwerbstätigen im Inland erbracht, das waren 668 000 Personen oder 1,5% mehr als ein Jahr zuvor.



Neben der Erstberechnung des dritten Quartals 2017 wurden auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse des ersten und zweiten Quartals 2017 überarbeitet und, soweit erforderlich, revidiert. Dabei ergaben sich für das Bruttoinlandsprodukt im ersten und zweiten Quartal 2017 leichte Korrekturen der bisherigen Ergebnisse nach oben.



Ausführlichere Ergebnisse gibt das Statistische Bundesamt am 23. November 2017 bekannt.



Ausführlichere Ergebnisse gibt das Statistische Bundesamt am 23. November 2017 bekannt.





