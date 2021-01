Negativtrend bei den geleisteten Arbeitsstunden und Entgelten hält an



Die Auswirkungen der Corona-Krise waren bei den geleisteten Arbeitsstunden im November 2020 über alle Wirtschaftsbereiche hinweg deutlich zu erkennen: Die im November 2020 geleisteten Arbeitsstunden nahmen im Vergleich zum November 2019 um 3,2% auf 701 Millionen Stunden ab - obwohl der November 2020 in elf Bundesländern sogar einen Arbeitstag mehr hatte als der Vorjahresmonat.



Die Entgelte für die Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe lagen im November 2020 insgesamt bei rund 29,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat war das ein Rückgang um 3,9%.Das von Beschäftigten bezogene Kurzarbeitergeld ist dabei kein Bestandteil des nachgewiesenen Entgelts.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/01/PD21_022_421.html







