Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen von Februar 2019 bis Februar 2020 um 3,1%, für Ausbauarbeiten erhöhten sie sich um 3,6%. Nennenswerte Preisanstiege unter den Bauarbeiten an Wohngebäuden gab es bei den Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden (+4,6%), bei Nieder- und Mittelspannungsanlagen (+4,5%), bei Erdarbeiten (+4,4%) sowie bei Heizanlagen und zentralen Wassererwärmungsanlagen (+4,1%). Bei den Bauarbeiten mit dem größten Einfluss auf den Preisindex für Wohngebäude waren ebenfalls Anstiege zu verzeichnen: So kosteten Mauerarbeiten 2,9% mehr und Betonarbeiten sowie Tischlerarbeiten jeweils 2,6% mehr als im Februar 2019.



Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,0%.



Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen binnen Jahresfrist um 3,4% und für gewerbliche Betriebsgebäude um 3,3%. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise um 3,3%.



