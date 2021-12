Ausgaben für Umweltschutz von 2005 bis 2020 vervierfacht



Auch die Ausgaben des Bundes für den Aufgabenbereich "Umweltschutz" erhöhten sich im Zeitraum von 2005 bis 2020 überproportional stark. Sie haben sich von 2,0 Milliarden Euro auf 8,1 Milliarden Euro mehr als vervierfacht (+301,3%) und hatten im Jahr 2020 einen Anteil von 1,6% der Gesamtausgaben des Bundes.



"Soziale Sicherung" mit 209,1 Milliarden Euro größter Ausgabenblock



Das Gesundheitswesen und der Umweltschutz sind allerdings nach wie vor vergleichsweise kleine Ausgabenblöcke des Bundes. Der größte Ausgabenblock im Jahr 2020 war der Bereich "Soziale Sicherung", auf den 209,1 Milliarden Euro oder 41,1% der Gesamtausgaben entfielen (+35,8% gegenüber 2005), gefolgt vom Bereich "Allgemeine öffentliche Verwaltung" mit 128,1 Milliarden Euro oder 25,2% der Gesamtausgaben (+39,3% gegenüber 2005). Für den Aufgabenbereich "Wirtschaftliche Angelegenheiten" wendete der Bund 65,2 Milliarden Euro auf (12,8% der Gesamtausgaben, +101,3% gegenüber 2005) und für den Bereich "Verteidigung" 40,0 Milliarden Euro (7,9% der Gesamtausgaben, +69,2% gegenüber 2005).



Mit einem Anteil von 0,5% der Gesamtausgaben war der Aufgabenbereich "Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen" der kleinste Aufgabenblock des Bundes im Jahr 2020. Die Ausgaben gingen hier von 2005 bis 2020 um 58,5% von 6,7 Milliarden Euro auf 2,8 Milliarden Euro zurück. Allerdings stiegen die Ausgaben in diesem Bereich seit 2015 um 26,2%, nachdem sie in den 10 Jahren zuvor deutlich gesunken waren. (06.12.2021/ac/a/m)





Die Gesamtausgaben des Bundes in jeweiligen Preisen sind nach den Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) in den Jahren von 2005 bis 2020 um 55,9% von 325,9 Milliarden Euro auf 508,2 Milliarden Euro gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhöhten sich die Einnahmen des Bundes in Abgrenzung der VGR im selben Zeitraum um 51,0% von 279,3 Milliarden Euro auf 421,7 Milliarden Euro. Beim Anstieg der Einnahmen und Ausgaben in jeweiligen Preisen muss die Entwicklung der Verbraucherpreise berücksichtigt werden, die im genannten Zeitraum um 22,7% stiegen. Corona-Pandemie lässt Ausgaben für das Gesundheitswesen um das Vierfache steigen