Von den relativ niedrigen Löhnen ist eine wachsende Zahl von Beschäftigten betroffen: Die Zahl der Erwerbstätigen bei den Post-, Kurier- und Expressdiensten stieg von 2010 bis 2018 um 17,3% auf rund 521 000 Personen. Damit wuchs der Personalbestand dieser Branche stärker als die Beschäftigtenzahl der deutschen Wirtschaft insgesamt, in der es im gleichen Zeitraum 9,3% mehr Erwerbstätige gab.



Die rund 16 100 Unternehmen der Branche erzielten 2018 einen Gesamtumsatz von 42,6 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2017 ist dies ein Anstieg von 5,1%. Die Branche wird von vielen kleinen umsatzschwachen und wenigen großen umsatzstarken Unternehmen dominiert. Allein die 26 umsatzstärksten Unternehmen erzielten im Jahr 2018 zusammen einen Jahresumsatz von rund 34 Milliarden Euro (80% des Gesamtumsatzes).



Weihnachtsgeschäft macht sich seit 2015 im Onlinehandel bemerkbar



Der Aufschwung der Post-, Kurier- und Expressdienste ist auch auf den seit Jahren anhaltenden Boom im Online-Einzelhandel zurückzuführen. Dieser nahm im Jahr 2020 - auch als Folge der Corona-Pandemie - noch einmal deutlich an Fahrt auf. Von Januar bis September 2020 setzte der Online-Einzelhandel real (preisbereinigt) 21,2% mehr um als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Vergleich dazu ist die Entwicklung im Einzelhandel in Verkaufsräumen auf einem niedrigen Niveau. In den ersten neun Monaten im Jahr 2020 lag der Umsatz im Einzelhandel in Verkaufsräumen um 0,8% über dem Umsatz im entsprechenden Vorjahreszeitraum.



Seit 2015 macht sich insbesondere das Weihnachtsgeschäft im Online-Einzelhandel bemerkbar. Mit Aktionsan­geboten wie dem "Black Friday" oder "Cyber Monday" locken die Einzelhändler, um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln. Die Umsätze im Online-Einzelhandel stiegen von Oktober auf November 2019 real um 17,5%, von November auf Dezember noch einmal um 1,8%.



Boom im Onlinehandel führt zu Preissteigerung



Unternehmen und Haushalte mussten für Post-, Kurier- und Expressdienste in den vergangenen Jahren deutlich tiefer in die Tasche greifen. Vom Jahr 2015 bis zum zweiten Quartal 2020 stiegen die Preise für Leistungen aus dem Wirtschaftszweig der Post-, Kurier- und Expressdienste um 11,2%. Damit stiegen die Preise in dieser Branche am kräftigsten innerhalb des Wirtschaftsabschnittes "Verkehr und Lagerei". Zum Vergleich: In diesem Bereich erhöhten sich die Preise innerhalb dieses Zeitraums nur um 6,6%. Gründe für den relativ hohen Preisanstieg sind unter anderem der Boom im Onlinehandel sowie das gestiegene Brief- und Paketporto.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/11/PD20_N078_474.html (25.11.2020/ac/a/m)





