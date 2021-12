Die Zahl der Baugenehmigungen von Wohnungen in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern stieg im Oktober 2021 gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,4% beziehungsweise 2,5%. Bei den Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern war hingegen ein Rückgang um 6,7% zu verzeichnen. Auch die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen, die durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen, hat sich um 5,6% verringert.



Im Zeitraum Januar bis Oktober 2021 wurden insgesamt 4,2% mehr Wohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Dieses Plus betrifft den Neubau fast aller Gebäudearten (Einfamilienhäuser: +3,4%, Zweifamilienhäuser: +26,3%, Mehrfamilienhäuser: +2,4%, Wohnheime: -24,0%).



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_575_3111.html (15.12.2021/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Oktober 2021 wurde in Deutschland der Bau von 29 597 Wohnungen genehmigt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das saison- und kalenderbereinigt 3,2% weniger als im September 2021.