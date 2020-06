Reisebranche mit rund 110 000 Beschäftigten im Jahr 2018



Die Reisebranche bestand im Jahr 2018 aus rund 13 300 Unternehmen. Dabei gab es etwa dreimal so viele Reisebüro-Unternehmen (circa 8 900) wie Reiseveranstalter (circa 2 900). Rund 110 000 Menschen waren im Jahr 2018 in der Reisebranche tätig. Im Jahr 2008 waren es noch knapp 78 000 Beschäftigte.



Verbraucherinnen und Verbraucher gaben 2018 im Schnitt 1 000 Euro für Pauschalreisen aus



Ob die kürzlich gelockerten Reisevorschriften der Branche Aufwind verleihen werden, hängt nicht zuletzt von der Reise- und Ausgabebereitschaft der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher ab. 2018 hatte fast jeder fünfte Haushalt (19,6%) Ausgaben für eine Pauschalreise. Im Durchschnitt gab jeder dieser Haushalte in Deutschland im Jahr 2018 rund 1 000 Euro für Pauschalreisen aus. Für einen Single-Haushalt betrugen die Ausgaben knapp 600 Euro, für einen 4-Personen-Haushalt schon knapp 1 400 Euro. Paare ohne Kinder wandten mit rund 1 500 Euro im Jahr am meisten Geld für Pauschalreisen auf, alleinlebende Männer mit knapp 500 Euro am wenigsten. (18.06.2020/ac/a/m)





Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, gingen die Umsätze im Wirtschaftsbereich Reisebüros und -veranstalter sowie sonstige Reservierungsdienstleistungen im Vergleich zum Vorquartal kalender- und saisonbereinigt um rund 23% zurück. Dies ist der stärkste Umsatzeinbruch in der Reisebranche seit 2008.