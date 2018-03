Boston (www.aktiencheck.de) - Der Global Investor Confidence Index stieg gegenüber des revidierten Werts vom Januar um 4,4 Punkte von 103,0 auf 107,4 Punkte, so State Street in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Der Februar war alles andere als langweilig. An den globalen Finanzmärkten standen Inflationssorgen und wachsende Bedenken hinsichtlich der Geschwindigkeit und des Ausmaßes von Zinserhöhungen im Vordergrund. Die Rückkehr der Marktvolatilität scheint die Risikobereitschaft institutioneller Investoren jedoch nicht verringert zu haben", kommentierte Kenneth Froot."Während die Anleger angesichts der gestiegenen Marktvolatilität insgesamt gelassen blieben, ist die unterschiedliche Entwicklung der Stimmung der institutionellen Investoren in den verschiedenen Regionen durchaus interessant. Die Marktschwankungen gingen von den USA aus, beeinflussten jedoch die europäischen Investoren stärker als die Anleger in Nordamerika und Asien. Diese gegensätzliche Entwicklung ist bemerkenswert und sollte in den kommenden Monaten weiter beobachtet werden", sagte Lee Ferridge, Senior Managing Director und Leiter der Abteilung Multi-Asset Strategy für Amerika bei State Street Global Markets. (01.03.2018/ac/a/m)