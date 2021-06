Die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) sei gestern mit -1,3% aus dem Handel gegangen. Belastend habe ein Bericht gewirkt, wonach die US-Notenbank mit den Fortschritten bei der Geldwäschebekämpfung unzufrieden sein solle und nun neue Strafzahlungen drohen würden.



Stärkeren Druck auf die spanischen Energieversorger habe gestern ein Gesetzesentwurf ausgewirkt, wonach deren Gewinne künftig beschnitten werden könnten. Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) würden um 2,7% fallen, Endesa (ISIN: ES0130670112, WKN: 871028, Ticker-Symbol: ENA) gar um 5,7%.



Der zuletzt mit der Kritik an seinen Bilanzierungsmethoden kämpfende Leasingspezialist GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GKSGF) (-2,8%) habe im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen, der Jahresausblick sei indes bestätigt worden.



Der polnische Videospiele-Hersteller CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) (-2,8%) habe wegen der anhaltenden Kosten für den verunglückten Start von "Cyberpunk 2077" einen Gewinneinbruch umknapp 65% in Q1 2021 erlitten und damit die Analystenerwartungen verfehlt. (01.06.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) ist zum Jahresauftakt bei stabilen Mieterlösen in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat dabei unsere Erwartungen übertroffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unter dem Strich sei ein Gewinn von EUR 123,1 Mio. angefallen, nach einem Verlust von EUR 37,6 Mio. im Vorjahresquartal, wobei sich hier die Aufwertung des Anteils an der S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) (EUR 85,3Mio.) positiv auswirkte.