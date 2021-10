Der Auftragseingang in der deutschen Industrie weise für August gegenüber dem Vormonat ein Minus in Höhe von 7,7 Prozent auf und habe damit deutlich unter den Erwartungen (minus 2,2, Prozent) gelegen. Nach kräftigen Anstiegen in den beiden Vormonaten habe es somit zuletzt einen Rücksetzer gegeben. Im Jahresvergleich sei dennoch mit 11,7 Prozent ein dickes Plus zu verzeichnen. Die Entwicklung sei nicht zuletzt auf die allgemein vorherrschende Unterbrechung der Lieferketten bzw. Materialknappheit in der Industrie zurückzuführen. Hiervon sei vor allem der Automobilsektor betroffen gewesen. Regional betrachtet hätten sich die Industrieaufträge aus dem Euroraum sogar besser entwickelt, aber die Auftragslage aus dem Rest der Welt sei stark zurückgegangen. Nicht zuletzt auch durch rückläufige Großaufträge.



Dieser Tendenz habe sich die deutsche Industrieproduktion im August angeschlossen. Mit minus vier Prozent sei der industrielle Output merklich geringer als im Vormonat (plus 1,0 Prozent) gewesen. Die Erwartungen seien mit minus 0,5 Prozent zwar ebenfalls negativ, aber nicht so deutlich gewesen. Gegenüber dem Vorjahr habe sich noch ein Plus von 1,7 Prozent ergeben, was ebenfalls deutlich unter den Erwartungen (plus 5,0 Prozent) rangiere. Den Schlusspunkt hätten dann die Exporte gesetzt, die sich im August unerwartet um 1,2 Prozent abgeschwächt hätten. Gleichzeitig hätten sich die Importe um 3,5 Prozent erhöht.



Das in der eher datenarmen Berichtswoche eindeutige Highlight sei aus den USA gekommen. Die Zahl der außerhalb der Landwirtschaft neu geschaffenen Stellen habe aber für eine herbe Enttäuschung bei den Anlegern gesorgt. Statt der im Bloomberg-Konsens erwarteten 500.000 seien es letztlich nur 194.000 neue Jobs gewesen, die im September geschaffen worden seien. Die Arbeitslosenrate habe bei 4,8 Prozent gelegen.



Mit einer Zwischenlösung zur aktuellen US-Schuldenobergrenze bis Dezember scheine im Streit zwischen Demokraten und Republikanern die Zahlungsfähig der Vereinigten Staaten zunächst einmal gesichert. Mit der vorläufigen Anhebung des Schuldendeckels bis Anfang Dezember sei nunmehr etwas Zeit gewonnen, um die Verhandlungen zu diesem Zeitpunkt weiterzuführen. Die Experten von Union Investment erwarten schwierige Verhandlungen über die Schuldengrenze. Ungeachtet dessen würden sie weiterhin davon ausgehen, dass es am Ende nicht zu einer vorübergehenden Zahlungsunfähigkeit der USA kommen werde. (Ausgabe vom 08.10.2021) (11.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein heftiger Sprung des Gaspreises verunsicherte in der Berichtswoche die Märkte, so die Experten von Union Investment.Damit einhergehend seien auch die Rohöl-Notierungen weiter angestiegen. Die OPEC plus habe entgegen mancher Erwartung nicht die Ölförderung stärker ausgeweitet. Dementsprechend hätten weiterhin Inflationssorgen das Geschehen beherrscht. Aus Russland kommende Signale bezüglich einer Entspannung in der Gas-Thematik hätten dann für eine Beruhigung an den Märkten gesorgt, in dessen Zuge die Gas-Notierung auch wieder deutlich zurückgekommen sei. Die Entwicklung an den Rentenmärkten sei von weiter ansteigenden Renditen geprägt gewesen. Die Aktienbörsen hätten sich nach schwächerem Auftakt zum Ende der Woche hin erholen können. Mit Ausnahme von Japan hätten bis Freitagmittag alle großen Märkte im Plus gelegen.