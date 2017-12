ParisHamburg (www.aktiencheck.de) - In diesem Jahr haben sich die europäischen Aktienkurse überdurchschnittlich entwickelt, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank Donner & Reuschel.Im Zuge dessen seien nun auch die Bewertungen gestiegen. So notiere das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) für den EURO STOXX 50 aktuell bei 14,80 für 2018, das KGV für den STOXX 600 bei 15,08. Isoliert betrachtet seien diese Bewertungen zwar nicht teuer, aber auch nicht historisch günstig. Wenn man jedoch das aktuelle Kursniveau auf den durchschnittlichen Gewinn der letzten zehn Jahre beziehe (Shiller-KGV), dann liege das aktuelle KGV bei 21,08. Auch sorge die seit 2016 anziehende Inflation in Europa für eine kritische Betrachtungsweise. Während die Entwicklung im Euroraum 2015 noch nahezu deflationär gewesen sei, gehe es seither mit den Preissteigerungsraten wieder deutlich nach oben. Zuletzt sogar in die Nähe der kritischen Zwei-Prozent-Marke.Doch was bedeute die anziehende Inflation für den weiteren Verlauf des europäischen Aktienmarkts? Zum einen, dass die Nachfrage nach Sachwerten (Aktien) gefördert werde. Zum anderen werde eben genau diesen Unternehmen Refinanzierungen und Investitionen erschwert. Ein gewichtiger Faktor sei vor allem auch, dass die Aktienbewertungen durch einen inflationär bedingt höheren Abzinsungsfaktor ebenfalls steigen würden. Dies könnte Investments aus Chance/Risiko-Gesichtspunkten eventuell uninteressant machen. Somit bleibe zu hoffen, dass die Inflation in einem weiterhin gesunden volkswirtschaftlichen Umfeld moderat ansteige. Stetige und nachhaltige Preissteigerungen seien in jedem Falle besser als eine galoppierende Inflation auf der einen Seite beziehungsweise Deflation auf der anderen Seite. (04.12.2017/ac/a/m)