Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

45,96 EUR +0,45% (24.08.2017, 16:35)



Nasdaq-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

53,83 USD -0,46% (24.08.2017, 17:27)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



Nasdaq Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen.

(24.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von Analyst Andrew Charles von Cowen and Company:Andrew Charles, Aktienanalyst von Cowen and Company, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX).Die Analysten von Cowen and Company sind der Meinung, dass Starbucks Corp. die langfristige Guidance nach unten anpassen muss. Auf globaler Basis erscheine eine Wachstumsplanung von 3 bis 5% und ein EPS-Zuwachs von 12 bis 17% angemessen.Das sei die schlechte Nachricht, so der Analyst Andrew Charles. Die gute Nachricht sei derweil, dass ein solches Szenario vom Aktienkurs bereits reflektiert werden dürfte.Der Schlüssel für steigende Aktienkurse bleibe eine Wiederbeschleunigung des Wachstums im Heimatmarkt mit dem Schwerpunkt auf Innovationen.Börsenplätze Starbucks-Aktie:XETRA-Aktienkurs Starbucks-Aktie:45,81 EUR +0,79% (24.08.2017, 17:11)