TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

10,22 CAD -1,26% (28.09.2021, 16:07)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker Symbol Standard Lithium-Aktie Deutschland:

S5L



TSXV-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLL



OTC-Nasdaq-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

STLHF



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (28.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.CEO Robert Mintak sei in der Sendung "Mad Money" zu Gast beim Starinvestor Jim Cramer gewesen und die Standard Lithium-Aktie habe darauf mit einem saftigen Kurssprung reagiert. Das Papier des Lithiumproduzenten habe das hohe Niveau halten können. Und es sei schon der nächste Kurstreiber in Sicht. Ford habe nämlich massive Investitionen in neue Fabriken für Batterien und Elektroautos angekündigt. Die neuen Produktionsstätten des US-Autobauers müssten natürlich auch mit Lithium versorgt werden und das sei bekanntlich schon jetzt knapp. Lithiumproduzenten mit einem Lithiumprojekt in den USA wie Standard Lithium spiele das natürlich in die Karten. Die Bewertung von Standard Lithium noch viel Luft nach oben. Unbedingt dabeibleiben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.09.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:6,94 EUR +0,58% (28.09.2021, 16:22)