Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

9,03 EUR +5,24% (19.10.2021, 15:05)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

12,31 CAD -11,44% (18.10.202, 23:00)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (19.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Auch wenn sich die Aktie von Standard Lithium gestern - verdientermaßen - etwas abgekühlt habe, sei und bleibe der Lithiumsektor neben dem Uransektor der aktuell heißeste Bereich im gesamten Rohstoffuniversum. Mittlerweile würden selbst Konzerne in den Lithiumbereich drängen, die man dort bislang nicht gesehen habe. Das prominenteste Beispiel sei sicherlich die Übernahme von Neo Lithium durch den chinesischen Konzern Zijin Mining."Da Zijin ein Gold-Kupfer-Produzent ist und Neo Lithium noch einige Jahre von der kommerziellen Produktion entfernt ist, zeigt diese Übernahme, wie heiß der Markt für unabhängige Lithium-Assets ist und wie eifrig die Chinesen sind", habe Chris Berry, Präsident von House Mountain Partners, einer in Washington ansässigen Branchenberatung, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. Trotz der Bewertungen, die durch den jüngsten Anstieg des Lithiumpreises in die Höhe getrieben worden seien, sei es klar, dass die strategischen Akteure im Geschäft mit Batteriemetallen über die aktuellen Probleme mit verstopften Lieferketten und höheren Inputkosten hinwegsähen, um eine dominante Position aufzubauen. Die Nachfrage nach Rohstoffen, die für die grüne Energiewende von zentraler Bedeutung seien, habe dazu beigetragen, dass die Preise für Lithiumkarbonat in China Rekordhöhen erreicht hätten.Nachdem die Aktie von Standard Lithium binnen zwei Wochen von 9,50 auf knapp 14 Kanadische Dollar (CAD) nach oben gesprintet sei, sei gestern etwas Ernüchterung aufgekommen. Oder anders ausgedrückt: Es hätten überfällige Gewinnmitnahmen eingesetzt. Mittlerweile bringe es Standard Lithium immerhin auf eine Bewertung von 1,65 Milliarden Kanadischen Dollar. Und das sei für eine Firma, die tatsächlich noch ein gutes Stück von der Produktion entfernt sei, ein stolzer Preis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: