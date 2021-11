Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (18.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Mancher Anleger möge seinen Augen nicht trauen. Die Standard Lithium-Aktie breche am Donnerstag um mehr als ein Viertel ein und notiere so tief wie seit dem 11. Oktober nicht mehr. Der Grund: Shortseller Blue Orca Capital habe getwittert, dass man die Aktie short sei.Blue Orca Capital bezichtige das kanadische Unternehmen, seine Anleger zu täuschen. Die Lithium-Extraktionstechnologie bei von Standard Lithium erziele bei der Extraktion von Lithium in Batteriequalität aus Tailsole in seiner Demo-Anlage in Süd-Arkansas bei Weitem nicht die erhoffte Rückgewinnungsrate von 90%.Laut den bei der Arkansas Oil & Gas Commission (AOGC) eingereichten Produktionsaufzeichnungen seien die tatsächlichen Gewinnungsraten deutlich niedriger als prognostiziert und sie würden sich im Maßstab verschlechtern.Laut Kooperationspartner LANXESS habe Standard Lithium den Proof of concept noch nicht erreicht, was den Behauptungen des kanadischen Explorers widerspreche. Dies würden auch die jüngsten Zahlen der AOGC bestätigen, demnach Standard Lithium in der Demo-Anlage seit Mai nur 66 Pfund Lithiumcarbonat produziert habe und nicht wie erhofft 100 bis 150 Tonnen pro Jahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: