Die Vorhersagen zur Entwicklung der Inflation habe die Kommission im Vergleich zum Frühjahrsgutachten ebenfalls nach oben korrigiert. Doch werde hier nur ein vorübergehender Bukkel gesehen. Die Inflation dürfte gegen Ende 2021 über der Marke von 2% liegen, das sei deutlich über dem Vorjahresniveau. Preisdruck auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite sowie starke Basiseffekte würden das Niveau erhöhen. Die erheblichen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie würden sich allgemein auswirken. Zeitweise würden sich Knappheiten auf der Angebotsseite ergeben, die aber nach einiger Zeit wieder zu einer Befriedigung der Nachfrage führen dürften. Die Spannungen auf der Angebotsseite würden aus der Knappheit einiger Input-Komponenten im Material, in steigenden Rohstoffpreisen, in Kapazitätsengpässen, in längeren Lieferzeiten, höheren Transportkosten u.a. resultieren.



Für die Inflationsrate in 2021 werde in der EA 1,9% und in der EU 2,2% vorhergesagt. Danach sollten sie sich wieder beruhigen auf 1,4% in der EA und 1,6% in der EU.



Diese Annahmen der Kommission seien mit einem hohen Unsicherheitsfaktor versehen. Durchaus möglich sei ein stärkerer Preisanstieg. Die Dynamik, die in einem Makler Geld, das solchen Trend stecke, sei in der Vergangenheit schon oft unterschätzt worden. Auf die Regierungen würden neue Belastungen zukommen. Die Pläne für den Klimaschutz und gegen die Umweltverschmutzung würden jedenfalls Geld kosten, das letzten Endes nur von den Verbrauchern aufgebracht werden könne. Der Ausbau erneuerbarer Energien komme nur langsam voran. Fossile Brennstoffe seien immer noch die billigste Quelle. Aber gerade diese würden für die Erderwärmung verantwortlich gemacht. Doch die meisten Regierungen hätten ihre Ziele zum Umweltschutz für die nächsten zehn Jahre hoch gesteckt.



Die wichtigste Grundlage für alle Prognosen sei der Fortschritt im Kampf gegen die Corona Pandemie. Wenn im Herbst eine 4. Welle einsetze, könnte dies zu einer erneuten Abwärtsrevision beim Konjunkturwachstum führen. Der IWF sei der Meinung, dass schnellere Fortschritte bei der Impfung der Bevölkerung in diesem Jahr mehr als eine halbe Million Menschenleben retten könnte.



Folgerung: Einen Vorgeschmack auf die steigenden Inflationsgefahren gebe die EZB mit ihrem Beschluss, das geldpolitische Ziel neu zu setzen. Statt wie bisher "unter, aber nahe 2%" laute das neue Inflationsziel "durchschnittlich 2%". Damit könne sie die ultra-expansive Geldpolitik trotz der Inflationsgefahren noch eine Zeit lang fortsetzen.



Disposition: Auf Energie und Edelmetalle setzen. Festverzinsliche weiter abbauen. (12.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission registriert den Beginn einer starken Wachstumsphase in Europa, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Der Economic Sentiment Indicator (ESI) sei im Juni kräftig in der Europäischen Union (EU) um 3,0% und in der Eurozone (EA) um 3,4% gestiegen. Auch der Frühindikator für die Beschäftigung (EEI) habe sich in beiden Regionen auf das höchste Niveau seit November 2018 erhöht.Die Zuversicht steige kräftig im Servicebereich, aber auch in allen anderen Sektoren, wie z.B. Industrie, Handel, Bau und privater Konsum. Die Kommission habe daher ihre Prognosen für das Wachstum gegenüber dem Frühjahr nach oben angepasst. Sie erwarte in beiden Regionen einen Konjunkturanstieg um 4,8% in diesem Jahr und 4,5% in 2022. Besonders stark sei die Wachstumsrate in Deutschland. Das Vorkrisenniveau werde im letzten Quartal 2021 wieder erreicht und damit ein Quartal früher als noch im Frühjahr erwartet.