Hamburg (www.aktiencheck.de) - Am Freitag haben die US-Börsen nach einem deutlichen Minus zum Handelsbeginn zu einer Erholung angesetzt, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.Von den politischen Ereignissen des Wochenendes (GroKo-Entscheid und Italien-Wahl) seien kaum nennenswerte Impulse für die Börsen zu erwarten. Vor allem aber entstünden dadurch keine weiteren Belastungen. Die jüngsten Inflationsdaten hätten die Angst vor anziehenden Preissteigerungsraten vorerst relativiert. Entsprechend seien die Zinsen bei längeren Laufzeiten in den letzten Tagen wieder gesunken - also aktuell auch kein Belastungsfaktor wie noch Anfang Februar. Somit bleibe die Angst vor einem Handelskrieg ausgelöst durch die anstehenden US-Zölle auf Stahl und Aluminium. Die Welt wäre extrem schlecht beraten, wenn sie sich tatsächlich in einen solchen hineinziehen lassen würde. Alle wären Verlierer, weshalb Mumm grundsätzlich davon ausgehe, dass Europäer und Asiaten gelassen reagieren würden. Die Hoffnung sei, dass es sich bei der Befürchtung eines globalen Handelskrieges um ein Schreckgespenst handle, das Börsen nur kurzfristig ordentlich durchgeschüttelt habe.Natürlich könne das Thema in den kommenden Wochen noch die Kursentwicklung belasten, aber einen heftigeren Kursverlust erwarte Mumm daraus resultierend nicht. Halte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) über der charttechnisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten in den kommenden Tagen, wäre der Absturz der letzten Woche zunächst nur ein "blaues Auge" und es bestehe die Möglichkeit einer Stabilisierung. Eine Erholung könnte den DAX kurzfristig bis an die 200-Tage-Linie bei 12.730 Punkten treiben. Grundsätzlich seien die Aussichten für die globale konjunkturelle Entwicklung und damit für wieder steigende Aktienkurse weiter positiv. (06.03.2018/ac/a/m)