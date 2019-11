Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

56,24 EUR +1,48% (07.11.2019, 11:52)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

61,34 USD +0,46% (06.11.2019, 22:01)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie Deutschland:

SQ3



NYSE Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (07.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleister Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Der US-Payment-Spezialist habe seinem Ruf als Wachstumsmaschine mit den Q3-Zahlen am Mittwochabend wieder einmal alle Ehre gemacht: Umsatz und Ergebnis seien teilweise massiv gesteigert und die Prognose angepasst worden. Die Anleger hätten im Vorfeld aber auch nichts Anderes erwartet.Die Empfehlung des "Aktionärs" für die Square-Aktie sei Ende September ausgestoppt worden. Da ein spürbarer Rebound im Chart bislang auf sich warten lasseund die latenten Wachstumssorgen auch durch das jüngste Zahlenwerk nicht vollständig hätten ausgeräumt werden können, bleibe die Square-Aktie vorerst auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Square-Aktie: