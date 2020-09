Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Square-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

126,02 EUR -1,81% (24.09.2020, 09:01)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

149,59 USD -3,86% (23.09.2020, 22:10)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie Deutschland:

SQ3



NYSE-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (24.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Fintechs und generell Tech-Werte sorgen an den Börsen aktuell täglich für Schlagzeilen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ).Dabei gehe es um Rekordgewinne diverser Tech-Riesen, oder auch um Kurse an den Börsen. Einige Analysten sprächen teils von "überhitzten" Kursen. Doch dies müsse nicht für alle Tech-Werte gelten. Square Inc., ein US-Anbieter von Mobile Payment-Dienstleistungen, sei in Deutschland kaum bekannt. Einen Blick sei die Aktie allerdings Wert.In den Anfängen um 2009 sei Square aus der Idee entstanden, das Annehmen von Zahlungen mit Kreditkarte überall möglich zu machen. Gerade für kleine Unternehmen sei es damals schwierig gewesen, Kartenzahlung anzubieten. Aus diesem Umstand heraus sei ein Adapter für iPads und iPhones entwickelt worden, der die Bezahlung per Karte möglich gemacht habe. Per Fingerabdruck sei unterschrieben und die Rechnung an die E-Mailadresse gesendet worden. Square habe dafür eine kleine Gebühr erhalten. Die Idee habe den Retailmarkt überzeugt, sodass US-Ketten, wie Starbucks und Whole Foods das Fintech als Zahlungsdienstleister für die eigenen Filialen beauftragt hätten. Heutzutage vertreibe Square diese Hard- und Software auf der ganzen Welt, in 130 Währungen, allerdings nicht in Deutschland.Square steche allerdings nicht nur durch diese eine innovative Idee heraus, vielmehr sei seit Gründung stetig an neuen Lösungen gearbeitet worden. Dadurch erschließe das Fintech auch neue Geschäftsfelder. So biete das Unternehmen mit Cash App mittlerweile Überweisungsdienste, Direkteinzahlungen auf Konten und seit vergangenem Jahr auch Kleinkredite für Unternehmen, die Square als Bezahlsystem nutzen würden, an. Der nächste logische Schritt, das Verleihen von Kleinkrediten an Privatkunden, könnte dem Unternehmen noch höhere Erträge liefern.US-Personen, die bereits die Peer-to-Peer Zahlungsplattform Cash App benutzen würden, könnten laut unternehmenseigenen Aussagen bald die Möglichkeit bekommen, Kleinkredite im Rahmen von bis zu 200 USD aufzunehmen. Diese - erstmal nicht sonderlich aufsehenerregende - Meldung könnte dem Fintech allerdings kräftige Umsatzwachstumsschübe verleihen. Nach Berechnungen der Mizuho Securities USA LLC könnte das neue Feature so ein Umsatzwachstum von bis zu zehn Prozent einbringen. Gleichzeitig bringe das neue Feature dem Unternehmen auch höhere Margen, die bei den bisherigen Dienstleistungen bisher gefehlt hätten. Für den langfristigen Erfolg sei dies unabdingbar.Im Vergleich zu anderen Zahlungsdienstleistern wie PayPal und MasterCard fehle es Square allerdings noch an umsatzstarkem, internationalem Geschäft. Zwar biete Square bereits einige Dienstleistungen in Kanada, Großbritannien, Australien und Japan an, allerdings werde dort nach dem Quartalsbericht nur wenig Umsatz über die Verkäuferplattform generiert. Die für das Unternehmen wichtigere Cash App gebe es bisher neben den USA nur in Großbritannien. Ob das Geschäft in Deutschland erfolgreich sein könnte, sei ebenfalls fraglich. Laut dpa würden nur vier Prozent aller deutschen die Kreditkarte nutzen. Im Gegensatz zu den USA sei Bargeld hier nach wie vor die erste Wahl.Die Aktie der Square Inc. werde aktuell bei 278,06 USD gehandelt (23.09.2020). Das Jahreshoch sei bei 299,29 USD (15.09.2020) und das Jahrestief bei 174,80 USD (23.03.2020) erreicht. Bei Bloomberg würden 13 Analysten die Aktie auf "buy",sieben auf "hold" und ein auf "sell" setzen. (Ausgabe September 2020)