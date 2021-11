Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (05.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Der US-Payment-Konzern habe für das abgelaufene dritte Quartal ein Umsatzplus von 27 Prozent auf 3,84 Milliarden Dollar gemeldet. Die Analysten hätten im Schnitt mit einem Anstieg auf 4,49 Milliarden Dollar gerechnet. Insbesondere die Bitcoin-Umsätze seien mit 1,82 Milliarden Dollar deutlich geringer ausgefallen als erwartet (Prognose: 2,47 Milliarden Dollar).Der operative Gewinn (bereinigtes EBITDA) sei um 28 Prozent auf 233 Millionen Dollar gestiegen und habe damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Zur Begründung habe das Management auf steigende Erträge in den Seller- und Cash-App-Ökosystemen verwiesen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe mit 0,37 Dollar im Rahmen der Prognosen gelegen.Das Nettoergebnis sei mit 0,1 Millionen Dollar vergleichsweise mau ausgefallen. Schuld daran sei eine Neubewertung von Finanzinvestments und der Bitcoin-Position in der Bilanz von Square. Um diese Effekte bereinigt, wäre unter dem Strich ein Gewinn von 13 Millionen Dollar gestanden.Das Volumen der abgewickelten Transaktionen (GVP) sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43 Prozent auf 45,4 Milliarden Dollar geklettert und habe damit die Erwartungen in Höhe von 44,9 Milliarden Dollar leicht übertroffen.Konkrete Prognosen für das laufende vierte Quartal und das Gesamtjahr habe das Unternehmen zunächst nicht veröffentlicht.Die Aussagen des Managements zur operativen Entwicklung im Oktober würden jedoch auf starkes Wachstum im Schlussquartal hoffen lassen. "Der Aktionär" bleibt daher bei seiner positiven Einschätzung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Square-Aktie. (Analyse vom 04.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Square, Bitcoin.