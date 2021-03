NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (01.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Rallye habe es einen kräftigeren Dip bei der Square-Aktie gegeben. Das habe mit dem Bitcoin zu tun gehabt. Es sei zu einer Art von De-risking gekommen, d. h. das Risiko im Depot sei bei vielen Anlegern reduziert worden, vor allem wegen der Angst (Inflation, Zinsängste). Zudem hätten die hohen Bewertungen im Technologiesektor dazu geführt, dass viele auch bei Square einfach mal ihre Gewinne vom Tisch genommen hätten. Der Börsenexperte verweise darauf, dass über die 200-Tage-Linie eine wunderschöne horizontale Unterstützungslinie verlaufe. Sollte es also weiter nach unten gehen, dann dürfte bei der Marke von 200 USD erst mal Schluss sein. Laut Analysten sei es aktuell eine tolle Gelegenheit, um nach der Korrektur um 46 USD bei der Square-Aktie zum Zug zu kommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Square-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:198,02 EUR +3,76% (01.03.2021, 10:00)