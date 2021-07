Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

199,22 EUR -1,40% (15.07.2021, 21:19)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

235,97 USD -1,27% (15.07.2021, 21:06)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ3



NYSE-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (15.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Fintech-Aktien würden den traditionellen Geldhäusern zeigen, wie der Hase im Internet-Zeitalter laufe und Square gehöre zu den Lieblingen an der Börse. Binnen 12 Monaten sei der Aktienkurs um 100% gestiegen. Sei der US-Konzern damit zu teuer? Ganz im Gegenteil. Auf dem aktuellen Niveau, sei die Square-Aktie eine historische Chance."Aus Anlegersicht besteht bei Square eine historische Kaufchance", schreibe Dan Dolev am Donnerstag seinen Kunden. Für den Analysten bei Mizuzho Securities sei klar: Squares populäre Cash-App-Plattform (36 Mio. aktive Konten in Q1) sei die Zukunft des Bankings. Die Möglichkeiten, die Plattform zu erweitern, z.B. um Steuerfunktionen oder Versicherungsdienste, seien praktisch unbegrenzt und würden nach Dolevs Einschätzung das zukünftige Wachstum des Unternehmens befeuern. "Wir glauben, dass Cash App auf dem Weg sein könnte, die ultimative Neo-Bank zu werden. Der Kauf der Aktie wäre dann analog so, als hätte man sich JP Morgan im Jahr 1871 gekauft", so Dolev.Werde Square zur Once-in-a-lifetime-Chance? Vielleicht. "Der Aktionär" habe die Aktie seit dem Frühjahr auf seiner Empfehlungsliste, seither notiere sie rund 7% im Plus. Am Donnerstag notiere das Papier rund 1,5% schwächer bei 235 USD - vielleicht eine günstige Gelegenheit, auf den Zug noch aufzuspringen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2021)Börsenplätze Square-Aktie: