Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

207,55 EUR -5,94% (28.09.2021, 17:21)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

243,02 USD -5,85% (28.09.2021, 17:08)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ3



NYSE-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (28.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Weiter steigende Anleiherenditen in den USA würden den Tech-Sektor immer stärker unter Druck bringen. Zudem habe MasterCard den Einstieg in das umkämpfte Geschäft mit Ratenkrediten ("Buy now, pay later") angekündigt - ein schnell wachsender Bereich, in dem auch Square mit der Übernahme von Afterpay mitmischen wolle.Eine starke Meldung vom Unternehmen selbst finde indes kaum Beachtung. Square habe am Dienstag einen weiterhin Schritt hin zur globalen Expansion bekanntgegeben und angekündigt, die "Square Card" auch in Kanada anbieten zu wollen. Dabei handele es sich um eine Debit-Karte für Händler, mit der sie kostenlosen und sofortigen Zugang zu den Einnahmen erhalten würden, die sie über die Systeme von Square abwickeln würden. Ohne die Karte stünden die Zahlungen bislang erst am nächsten Werktag zur Verfügung, habe das Unternehmen mitgeteilt.In schwachen Marktumfeld breche die Square-Aktie am Donnerstag um mehr als 5% ein und teste aktuell die 100-Tage-Linie im Bereich von 243,85 USD. Knapp darunter verlaufe eine horizontale Unterstützung (241,50 USD) sowie die 200-Tage-Linie (240,01 USD), die es nun zu verteidigen gelte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Square-Aktie: