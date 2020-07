Börsenplätze Square-Aktie:



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (10.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die Square-Aktie habe am Donnerstag zum US-Handelsstart bei 133,81 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Nach einer zurückhaltenden Analystenstudie sei das Papier anschließend zwar knapp drei Prozent ins Minus gerutscht. Am bullenstarken Chartbild ändere das aber erst einmal nicht viel.Zuvor habe George Mihalos vom US-Investmenthaus Cowen die Aktie des Payment-Spezialisten von "outperform" auf "market perform" heruntergestuft, das Kursziel aber dennoch von 79 auf 119 Dollar angehoben. Seiner Ansicht nach sei die positive Entwicklung der "Cash"-App auf dem gegenwärtigen Niveau bereits vollständig eingepreist.Unverändert bullish sei derweil Paul Golding von Macquarie, der das "outperform"-Votum bestätige und sein Kursziel von 83 auf 147 Dollar erhöht habe. Square profitiere vom anhaltenden strukturellen Wandel hinsichtlich des Bezahlverhaltens. Auch mit Blick auf die "Cash"-App sehe er Potenzial noch nicht ausgereizt. So könnte Square mit dem Dienst weiter in den klassischen Banking-Bereich vordringen.Ebenfalls optimistisch seien ganz offensichtlich auch viele Anleger, denn seit dem Krisentief im März habe sich der Kurs der Square-Aktie in der Spitze mehr als vervierfacht. Dabei sei am Vortag bei 133,81 Dollar erneut einen Höchststand markiert worden. Alleine seit Empfehlung in der vorigen AKTIONÄR-Ausgabe 28/2020 betrage das Kursplus auf diesem Niveau mehr als 20 Prozent.Angesichts dieser Performance sei kurzfristig durchaus mit Rückschlägen oder Gewinnmitnahmen zu rechnen. Nikolas Kessler von "Der Aktionär" wertet diese jedoch als (Nach-)Kaufchance für spekulative Anleger. (Analyse vom 10.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link