Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Ticker-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (11.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Ticker-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Square setze ihre Aufholjagd nach der jüngsten Korrektur fort und steige am Donnerstag um fast sechs Prozent. Dabei spiele natürlich das positive Marktumfeld für Tech-Aktien eine Rolle. Doch auch vom Unternehmen selbst gebe es gute Nachrichten.Eine gute Woche nachdem Square den Erhalt einer Bank-Lizenz und den Launch von Square Financial Service bekannt gegeben habe, nehme die neue Sparte nun auch operativ den Betrieb auf. Im ersten Schritt wolle Square dabei Unternehmenskredite an Händler vergeben, die bereits an das Payment-Ökosystem des Zahlungsabwicklers angeschlossen seien, berichte CNBC.Square habe angekündigt, mit der Industriebank-Lizenz primär Kredit- und Einlagenprodukte für andere Unternehmen anbieten zu wollen. "Indem wir das Bankgeschäft ins Haus holen, können wir flinker agieren, was Square und unseren Kunden zugutekommen wird", so Finanzchefin, Amrita Ahuja, Anfang März.Einen nennenswerten Beitrag zu Umsatz, Ergebnis und Gewinn erwarte das Management im laufenden Jahr noch nicht von der Sparte. Trotzdem unterstreiche der Vorstoß die Wachstumsambitionen von CEO Jack Dorsey und seinem Team, den Payment-Spezialisten zu einem "One-Stop-Shop" für die Finanzen von Händlern und Privatkunden zu machen.Die Bewertung von Square sei seit jeher sportlich, doch dafür würden auch die starken Wachstumsaussichten überzeugen. Zwar sei die "Aktionär"-Empfehlung beim Dip in der Vorwoche mit einem Buchgewinn von rund 86 Prozent ausgestoppt worden, Square bleibe aber dennoch einer der Favoriten in der Payment-Branche.Mutige Anleger können daher im aktuellen Rebound umgehend wieder einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Square-Aktie. (Analyse vom 11.03.2021)