Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (08.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Square-Aktie (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Trotz guter Zahlen für das dritte Quartal sei die Aktie von Square am Mittwoch im nachbörslichen US-Handel unter Druck geraten. Schuld daran sei der Ausblick für das laufende Schlussquartal, der etwas schwächer ausgefallen sei als erwartet. Für die jüngste Chart-Erholung bedeute das zunächst einen Dämpfer.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei der bereinigte Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 68 Prozent auf 431 Millionen Dollar gestiegen. Auch beim Gewinn stehe ein deutliches Plus auf 20 Millionen Dollar zu Buche - nach einem Nettoverlust von 16 Millionen Dollar im dritten Quartal 2017. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei 13 Cent gelegen.Profitiert habe Square dabei unter anderem vom erfolgreichen Börsengang der Beteiligung Eventbrite im September sowie von steigenden Gebühreneinnahmen. Speziell die Umsätze mit dem wachsenden Abo- und Service-Angeboten seien mit 155 Prozent überdurchschnittlich stark gestiegen. Dazu zähle neben dem jüngst ausgebauten Kredit-Angebot für kleine Unternehmen und Konsumenten auch die "Cash Card", eine Visa-DEBIT-Karte zur äußerst beliebten Peer-to-Peer-App "Cash".Während Umsatz und EPS im dritten Quartal über den Erwartungen gelandet seien, hätten sich die Analysten bei der Prognose für das laufende vierte Quartal mehr erhofft. Speziell beim bereinigten Gewinn pro Aktie sei Square mit 12 bis 13 Cent hinter der Wall Street-Schätzung von 15 Cent je Aktie zurückgeblieben.Trotz guter Q3-Zahlen habe zunächst die Enttäuschung über den schwachen Ausblick überwogen. Die Square-Aktie sei rund vier Prozent tiefer aus dem nachbörslichen US-Handel gegangen. Am Donnerstag zeichne sich ein schwächerer Start an der Wall Street ab - den satten Vortagesgewinn von fast sieben Prozent werde die Aktie teilweise wieder abgeben müssen. Für die seit Monatsbeginn laufende Erholung vom zwischenzeitlichen Rücksetzer bedeute dies einen Rückschlag."Der Aktionär" bleibt zwar grundsätzlich optimistisch, aktuell steht Square aber nur auf der Watchlist, so Nikolas Kessler in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2018)